Από σήμερα το 5ο Φεστιβάλ Παράδοσης, Πολιτισμού & Τεχνών στην Ελασσόνα

«… στου Ολύμπου την αυλή»

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΣ. ΦΑΡΜΑΚΗ»

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΜΕΝΤΟΡΕΣ»

ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Το 5ο Φεστιβάλ Παράδοσης, Πολιτισμού & Τεχνών «… στου Ολύμπου την αυλή» είναι πλέον γεγονός και θα ξεκινήσει στις 28 Αυγούστου 2017 στην Ελασσόνα. Για 3 μέρες, η καρδιά της παράδοσης, του πολιτισμού και των τεχνών θα βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύμπου, στην αυλή του Ολύμπου. Παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, δρώμενα, εικαστικά εργαστήρια, προβολή ντοκιμαντέρ, αφηγήσεις, συναυλίες θα ξετυλιχτούν όλα μαζί στις εκδηλώσεις που ετοιμάζει η Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας με την στήριξη της Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και του Δήμου Ελασσόνας. Τις εκδηλώσεις στηρίζει η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΜΕΝΤΟΡΕΣ» και το Δίκτυο «Περραιβία» .

Η Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αποτελεί ένα φωτεινό σημάδι, ένα φάρο, μια ελπίδα και ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι αν θέλουμε μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να πάμε μπροστά. Αυτή η ελπίδα δεν πρέπει να χαθεί, δεν πρέπει να σβήσει. Σ’ αυτή την προσπάθειά μας σας θέλουμε δίπλα μας. Δημιουργήσαμε το Φεστιβάλ Παράδοσης Πολιτισμού και Τεχνών «…στου Ολύμπου την αυλή» και θέλουμε να γίνει σημείο αναφοράς και να αποκτήσει η περιοχή μας, ο Όλυμπος μας μια νέα προοπτική.

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών όπου το πολιτιστικό προϊόν είναι εύκολα γρήγορα και οικονομικά διαθέσιμο σε πολλά διαφορετικά κοινά, διακρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τους πολιτιστικούς οργανισμούς να γίνουν ευέλικτοι , ανταγωνιστικοί και προσαρμόσιμοι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Εν µέσω οικονομικής και πολιτισμικής ύφεσης, οι πολιτιστικοί οργανισμοί καλούνται να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν αντιμετωπίζοντας σημαντική συρρίκνωση οικονομικών πόρων, περικοπές ανθρώπινου δυναμικού , μείωση του εθελοντισμού και αβεβαιότητα στο θεσμικό πλαίσιο. Οφείλουμε όμως να εφαρμόζουμε «έξυπνες» και «αποτελεσματικές» στρατηγικές προκειμένου ο πολιτισμός να αποκτήσει τη θέση και τη σημασία που του αξίζει.

Εμείς, στη Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρία Ελασσόνας, θεωρούμε τον πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά και την καλλιτεχνική δημιουργία ως αντίβαρο στην κρίση. Τολμάμε, μένουμε ενεργοί, ενσυνείδητοι πολίτες και πρεσβεύουμε την ενεργή συμμετοχή όλων, προκειμένου να διαφυλάξουμε και να διαδώσουμε την παράδοση, τον πολιτισμό και τις τέχνες.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμπαραστάτες μας σ’ αυτή την μεγάλη προσπάθειά μας. Την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Ελασσόνας, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΜΕΝΤΟΡΕΣ», το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και την «ELLOPIA FILMS USA».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς μας, οι οποίοι συνέβαλαν και υποστήριξαν έμπρακτα στην υλοποίηση των στόχων μας.

Σας προσκαλούμε όλους λοιπόν στις εκδηλώσεις του 5ου Φεστιβάλ Παράδοσης, Πολιτισμού και Τεχνών «… στου Ολύμπου την αυλή».

– – – –

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις του 5ου Φεστιβάλ Παράδοσης, Πολιτισμού και Τεχνών «…στου Ολύμπου την αυλή».

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΩΡΑ: 7.30 μ.μ.

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΌΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΩΡΑ: 8.30 μ.μ.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

«Το φυσικό τοπίο αποκαλύπτει τα γοητευτικά μυστικά του…»

Η Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Παράδοσης Πολιτισμού και Τεχνών «…στου Ολύμπου την αυλή» και επιδιώκοντας την αποτύπωση ιδιαίτερων πτυχών του φυσικού τοπίου της χώρας μας, οργανώνει την έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Το φυσικό τοπίο αποκαλύπτει τα γοητευτικά μυστικά του….». Στόχος της έκθεσης είναι η δραστηριοποίηση νέων φωτογράφων στην ανάδειξη των φυσικών τοπίων της πατρίδας μας.

ΩΡΑ: 9.00 μ.μ.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Οι χορευτικές ομάδες της Λαογραφικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελασσόνας, του συγκροτήματος “Centro de Tradicoes Gauchas Sentinela da Querencia” από τη Santa Maria – Rio Grande do Sul από τη Βραζιλία και το μουσικοχορευτικό συγκρότημα MorescaNova Compagnia Canto Folkpopolare από τη νότια Ιταλία και ο Σύλλογος Γυναικών Μακρυχωρίου θα ζωντανέψουν με τραγούδια και χορούς του τόπου τους «την αυλή του Ολύμπου». Τις χορευτικές ομάδες θα τις συνοδέψουν δεξιοτέχνες μουσικοί.

Βραζιλία

“Centro de Tradicoes Gauchas Sentinela da Querencia” , Santa Maria – Rio Grande do Sul.

Το “Centro de Tradicoes Gauchas Sentinela da Querencia” από τη Santa Maria – Rio Grande do Sul από τη Βραζιλία, ιδρύθηκε το 1984. Στόχος του να διασώσει και να διαδώσει τις παραδόσεις, τα έθιμα, την ιστορία των εθνοτικών ομάδων της περιοχής Rio Grande do Sul. Έχει κερδίσει την πρώτη θέση στο Φεστιβάλ “FEGART” Τέχνης και Παράδοσης του Rio Grand, καθώς επίσης και 5 φορές τον τίτλο στο φεστιβάλ ENART, που θεωρείτε το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό πολιτιστικό φεστιβάλ στην Λατινική Αμερική. Έχει συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ στη Βραζιλία αλλά έχει εκπροσωπήσει και την Βραζιλία σε φεστιβάλ στο εξωτερικό (Αργεντινή, Ουρουγουάη, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Περού κ.α.). Το χορευτικό συγκρότημα θα μας παρουσιάσει την παράδοση, την λαογραφία και την τέχνη των “Gauchos”.

Αποτελούν το αντίστοιχο ισοδύναμο των καουμπόηδων της Βόρειας Αμερικής, ωστόσο παρόλο που υπάρχουν ακόμη και στις μέρες μας, οι Gaucho γνώρισαν ακμή κατά τον 19ο αιώνα, αποτελώντας την πλειοψηφία του πληθυσμού της υπαίθρου, που έβοσκε τα βοοειδή στις αχανείς εκτάσεις. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις σχετικά με την προέλευση του όρου. Πιθανότατα προέρχεται από τον ισπανικό όρο chaucho (που σημαίνει βοσκός), ενώ η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του όρου χρονολογείται στην ανεξαρτησία της Αργεντινής το 1816. Οι Gaucho διαδραμάτισαν σημαντικό συμβολικό ρόλο στα εθνικιστικά συναισθήματα των περιοχών αυτών, ιδιαίτερα της Αργεντινής, της Παραγουάης της Ουρουγουάης και της Βραζιλίας. Όπως και οι καουμπόηδες της Αμερικής στο Τέξας, έτσι και οι Gauchos παραμένουν περήφανοι λάτρεις τον αλόγων, αφού ανέκαθεν, το άλογο ενός Gaucho αποτελούσε γι’ αυτόν κάτι περισσότερο από ιδιοκτησία. Ο τρόπος ζωής και διατροφής τους παραμένει ίδιος ακόμη και στις μέρες μας με τη δίαιτα τους να αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από βοδινό κρέας και Yerba Mate ένα φαγητό από φύλλα του δέντρου yerba, πλούσιου σε καφεΐνη και θρεπτικά συστατικά. Όσο για το ντύσιμο, οι Gauchos έχουν ευδιάκριτα χαρακτηριστικά. Η στολή τους συνήθως περιλαμβάνει ένα πόντσο (το οποίο χρησίμευε ως κουβέρτα για τη σέλα και τον ύπνος), το φασόν (μεγάλο μαχαίρι), ένα rebenque (δερμάτινο μαστίγιο), και φαρδιά παντελόνια που ονομάζονται bombachas, με tirador, ή Chiripa για ζώνη. Το χειμώνα, οι Gauchos φορούσαν απλώς πιο βαριά ποντσο από μαλλί για την προστασία από το κρύο.

Ιταλία

Mosercanova Compagnia Di Canto Folkpopolare

Ιδρύθηκε το 1993 ως αποτέλεσμα πολλών ετών έρευνας και μελετών για τις λαϊκές παραδόσεις στην περιοχή Gravina in Puglia του Bari. Έχει εμφανιστεί σε πολλές ιταλικές πόλεις καθώς και στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Τυνησία, τη Γαλλία, την Κύπρο, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σερβία, την Πολωνία, τη Σουηδία. Έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο στο Εθνικό Φεστιβάλ Λαϊκού Τραγουδιού της Ιταλικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Παραδόσεων (FITP) – Nuoro (Σαρδηνία), το Δεκέμβριο του 2016. Παρουσιάζει παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής της Alta Murgia, με αναφορές στις επιρροές της γειτονικής περιοχής Campania και Lucania. Τραγουδούν επίσης, σονάτες αγάπης, στίγματα παραδοσιακής αγροτικής κουλτούρας, ταραντέλα και ταμπούρι.

Ελλάδα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

40 χρόνια προσφοράς στον Πολιτισμό και την Παράδοση.

Η Λαογραφική – Αρχαιολογική Εταιρία Ελασσόνας, που ιδρύθηκε το 1977, στην πόλη της Ελασσόνας, είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πολύπλευρη και αξιόλογη δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Χορευτικό Συγκρότημα της Λ.Α.Ε.Ε., ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1978 και θεωρείται ως ένα από τα γνωστότερα της Θεσσαλίας, με διεθνή ακτινοβολία. Παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς από όλα τα μέρη του Ελλαδικού χώρου και βέβαια από την περιοχή Ελασσόνας και του Ολύμπου. Εκατοντάδες παραστάσεις έχουν κάνει το συγκρότημα γνωστό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει αποσπάσει τα κολακευτικά σχόλια των ειδικών και πολλές διακρίσεις – βραβεία, εκπροσωπώντας και προβάλλοντας τα Ελληνικά «χρώματα». Ενδεικτικά, έχει επισκεφθεί τις χώρες: Ισπανία, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Δανία, Σουηδία, Ρωσία, Γαλλία, Αυστρία, Γιουγκοσλαβία, Βέλγιο, Σλοβενία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Τσεχία, Ουγγαρία .

ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΩΡΑ: 6.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΟ ΕΥΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

ΩΡΑ: 7.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΣ. ΦΑΡΜΑΚΗ»

Είσοδος Ελεύθερη

«Ε.Μ.Α.Κ. ΚΛΗΣΗ ΖΩΗΣ»

Προβολή του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ της Αθήνας Κρικέλη Παραγωγή Εllopia Films Usa

MT OLYMPUS THE SERIES

Η Αθηνά Κρικέλη, η έμπειρη δημοσιογράφος και βραβευμένη σκηνοθέτης, μετά τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ «Elassona: The secret path of Olympus» & «MT Olympus: The Creation» , επέλεξε να αφιερώσει το 3ο ντοκιμαντέρ σε σύνολο 12 (όσοι και οι θεοί του Ολύμπου) στους άνδρες της Ε.Μ.Α.Κ. παρουσιάζοντας ένα τεκμηριογράφημα για την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών του Πυροσβεστικού Σώματος που προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της όταν τα πράγματα στο βουνό γίνονται δύσκολα.

Πρόκειται για το νέο ντοκιμαντέρ της Ellopia Films USA, που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, με τίτλο «Ε.Μ.Α.Κ. ΚΛΗΣΗ ΖΩΗΣ», για το οποίο απαιτήθηκαν 3 μήνες τηλεοπτικών γυρισμάτων καθώς και 24ωρες «υπηρεσίες’ με την 8η ΕΜΑΚ (Θεσσαλία), 2η ΕΜΑΚ (Μακεδονία) και 1η ΕΜΑΚ (Αττική) καθώς και στους σταθμούς Κατερίνης και Λιτόχωρου. Επίσης γυρίσματα έγιναν και στους πυροσβεστικούς σταθμούς Νέας Υόρκης και West Haven CT. Την σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η παγκοσμίως βραβευμένη δημοσιογράφος, Αθηνά Κρικέλη ενώ την αφήγηση κάνει ο γνωστός Αμερικανός αφηγητής David Washington. (Επίσημη φωνή του ντοκιμαντέρ Μt Olympus the Creation).

«Μέσα στη μιζέρια της κρίσης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει όλο το πυροσβεστικό σώμα, με την έλλειψη κονδυλίων για εξοπλισμό και ειδικό ρουχισμό, βιώσαμε τη μεγαλοσύνη της ψυχής τους.

Απλοί κοινοί θνητοί με σιδερένια ψυχή, έτοιμοι να πέσουν στη φωτιά για να σώσουν τον συνάνθρωπό τους», με αυτά τα λόγια περιγράφει η Λαρισαία δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Αθηνά Κρικέλη, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη, την εικόνα που σχημάτισε για τους διασώστες των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών. Χορηγός προβολής : NGTV

ΩΡΑ: 8.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ

«ΤΑΞΙΔΕΨΕ ΜΕ»

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Αφήγηση Λαϊκών Παραμυθιών από όλο τον κόσμο με συνοδεία μουσικής. Αφήγηση: Χριστίνα Βράκα (Ηθοποιός) , Κανονάκι: Αλέξης Κωνσταντίνου . Μια μικρή παρουσίαση της παράστασης που θα γίνει το χειμώνα για μικρούς και μεγάλους φίλους των λαϊκών παραμυθιών μας.

ΩΡΑ: 9.00 μ.μ. – 11.00 μ.μ.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ

Συναυλία με τα συγκροτήματα «EMPRIME» και «ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΤΖΟΡΕ»

Pop, Rock, Swing, Rock n Roll, Έντεχνο

Το συγκρότημα «Διάθεση Ματζόρε» από τη Λάρισα, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2016 και έχει εμφανίσεις σε Φεστιβάλ στη Λάρισα και στην ευρύτερη περιοχή. Είδη Μουσικής : Pop , Rock ,Swing, Rock n roll. Μέλη : Παντελής Θωμάς – Κιθάρα, Φωνή, Θωμάς Πάρνος- Ηλεκτρική κιθάρα, Βαγγέλης Χριστόδουλος- Φωνή, Θωμάς Παπουλάκος- Σαξόφωνο, Πέτρος Παλάσκας- Πλήκτρα, Ντίνος Αλευρόπουλος- Τύμπανα.

EMPRIME: Τζήκας Βασίλης- Κιθάρα, Φωνή, Βαλιώτη Βάγια – Φωνή, Τσάτσος Αλέξανδρος – Κιθάρα, Τρουμπούκης Δημήτρης – Ντραμς και Δαμιανός Χαρχαρίδης – Μπάσο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΩΡΑ: 7.30 μ.μ.

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΌΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΩΡΑ: 8.30 μ.μ.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Οι χορευτικές ομάδες της Λαογραφικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελασσόνας, του συγκροτήματος “Centro de Tradicoes Gauchas Sentinela da Querencia” από τη Santa Maria – Rio Grande do Sul από τη Βραζιλία και το μουσικοχορευτικό συγκρότημα MorescaNova Compagnia Canto Folkpopolare από τη νότια Ιταλία, η Εστία Πιερίδων Μουσών από την Κατερίνη, και η παραδοσιακή χορωδία της Λ.Α.Ε.Ε. θα ζωντανέψουν με τραγούδια και χορούς του τόπου τους «την αυλή του Ολύμπου». Τις χορευτικές ομάδες θα τις συνοδέψουν δεξιοτέχνες μουσικοί.

ΩΡΑ: 10.30 μ.μ.

ΛΗΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Παραδοσιακό Γλέντι για όλο τον κόσμο

Όλοι οι καλεσμένοι και οι θεατές γινόμαστε ένας μεγάλος κύκλος και χορεύουμε για να αποχαιρετίσουμε τους καλεσμένους μας

Οργάνωση Εκδηλώσεων: Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας

Με την στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και του Δήμου Ελασσόνας

Οργανωτική Υποστήριξη – Επιμέλεια Εκδηλώσεων : Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΜΕΝΤΟΡΕΣ».

Ηθική Στήριξη: ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Χρυσός Χορηγός: Γαλακτοβιομηχανία «ΔΕΛΤΑ»

Χορηγοί Επικοινωνίας: Ellopia Film USA, Εφημερίδα “Ελευθερία”, Ράδιο «Ελασσόνα», Ράδιο «Κιβωτός», Ράδιο «Μουσικό Κανάλι Ελασσόνας», Ράδιο «Party 97,1», Εφημερίδες «Αναγνώστης» και «Έκδοση» και οι ηλεκτρονικές εφημερίδες «Elassona-city.gr», «Larissa city news», «Elassonanews»,