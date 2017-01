Στη Σερβία το Δίκτυο Περραιβία για την έναρξη Ευρωπαϊκού Μορφωτικού Προγράμματος

Εναρκτήρια συνάντηση στο Βελιγράδι

Την ικανοποίησή του εξέφρασε το ΔΣ του Δευτεροβάθμιου Φορέα Πολιτισμού και Επιστημών Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», με έδρα την Ελασσόνα , για τη μεγάλη συνεργασία που θα έχει, για όλο το έτος 2017,με άλλες έξι (6) χώρες, στα πλαίσια προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ2 , με θέμα την ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων των νέων (Youth Work).

Για τον λόγο αυτό θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνάντηση εργασίας (Kick-Off), την Τρίτη 24 έως 26 Ιανουαρίου 2017 , στο Βελιγράδι της Σερβίας, , με τον πρόεδρό του Κων/νο Σκριάπα και τον εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη Κακαγιάννη Γεώργιο, προκειμένου να γνωριστούν τα μέλη της ομάδας έργου, κάθε μέλος θα ενημερώσει για τις ικανότητες και δεξιότητες που θα προσφέρει, ενώ θα σχεδιαστεί η πορεία υλοποίησης του έργου.

Επίσης θα συζητηθεί η κάθε δραστηριότητα, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του έργου και τα καθήκοντα του κάθε εταίρου. Βασικός στόχος της συνάντησης θα είναι η δημιουργία των καναλιών επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων και ο σχεδιασμός με λεπτομέρεια της εκτέλεσης των δράσεων, όπως αυτές καθορίζονται από το έργο.

Η διεθνής αυτή συνεργασία του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την υλοποίηση μέρους του Προγράμματος Rural DEAR Agenda-Πρόγραμμα Europe Aid της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ανέλαβε να υλοποιήσει μαζί και με άλλους φορείς από τη Θεσσαλία ( ΜΚΟ Θεσσαλίας, ΧΟΠΣ Σπαρμού, Πράσινη Κιβωτός) , σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (συντονιστής Φορέας από την Ισπανία) και επιχειρεί την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με αναπτυξιακά εμπόδια και με την προώθηση της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (ΑΕ) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αναπτυξιακή εκπαίδευση (ΑΕ) συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ευαισθητοποίηση του κοινού και μέσα από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που είναι βασισμένες στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής υπευθυνότητας, ισότητας των φύλων και μιας αίσθησης ότι ανήκουμε σε ένα Κόσμο, στις ιδέες και την κατανόηση των ανισοτήτων στις ανθρώπινες συνθήκες ζωής και των προσπαθειών να ξεπεραστούν τέτοιες ανισότητες, και στη συμμετοχή σε δημοκρατικές ενέργειες που ασκούν επιρροή σε κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ή περιβαλλοντικές καταστάσεις που επηρεάζουν τη φτώχεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη (European Multi-Stakeholder Steering Group on Development Education, 2010 p.5).

Ήδη ,στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού έχει προγραμματιστεί , με ευθύνη του ΧΟΠΣ Σπαρμού, Ανοιχτό Σεμινάριο με τίτλο «Αναπτυξιακή Εκπαίδευση» την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 ,στο αμφιθέατρο ΟΥΗΛ ,στη Λάρισα ( 17.00-21.00 μ.μ. ) με εισηγητές έγκριτους πανεπιστημιακούς ,εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους διεθνών εθελοντικών οργανώσεων (Πληροφορίες -Δηλώσεις συμμετοχής Κ. Σκριάπας τηλεφ. 6974-881944 E-Mail: skriapask@gmail.com)

Προτεραιότητα στη Νέα Γενιά

Σκοπός της δράσης ΚΑ2 του ERASMUS+ και τη συνεργασία με άλλες έξι (6) χώρες, είναι η ενδυνάμωση των δομών (Capacity Building) και η ανάπτυξη των ικανοτήτων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας.

Οι κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους είναι ευρεία έννοια, η οποία καλύπτει μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων κοινωνικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού ή πολιτικού χαρακτήρα που διοργανώνονται από νέους, σε συνεργασία μαζί τους και προς όφελός τους. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν επίσης όλο και συχνότερα την άθληση και τις υπηρεσίες για τους νέους και αποτελούν μορφή «εξωσχολικής» εκπαίδευσης καθώς και ειδικών δραστηριοτήτων αναψυχής τις οποίες διαχειρίζονται επαγγελματίες ή εθελοντές διοργανωτές κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους και υπευθύνους νεολαίας.

Στόχος είναι η ανάδειξη των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδες κλπ) και κυρίως με την προβολή οπτικοακουστικού υλικού, ώστε να ενημερωθούν οι νέοι, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και οι φορείς που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τη νεολαία.

Στην παραπάνω δράση συμμετέχουν, εκτός του Δικτύου Περραιβία ,άλλοι έξι (6) φορείς από :

Τουρκία ( Tusba Genc Gelisim Dernegi), Βοσνία -Ερζεγοβίνη (Udruzenje Proni Centar za omladinski razvoj) , Βέλγιο ( Youth for Exchange and Understanding International AISBL), Σλοβενία ( Tretaroka- Drustvo za reciklazne in kreativne projekte), Ισπανία ( Backslash) και Σερβία ( Balkan Urban Movement), συντονιστής του προγράμματος.