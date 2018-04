Η «Σύμπραξη Τουρισμού για τη Θεσσαλία» υποδέχεται την τουριστική σεζόν 2018 με τρεις νέες ταινίες, εμπλουτίζοντας το Content Portfolio της καμπάνιας “Thessaly: Handcrafted by Time”

Θέτοντας ως πρωταρχικής σημασίας στόχο τη δημιουργία περιεχομένου και τη συνεχή ανανέωση του, η «Σύμπραξη Τουρισμού για τη Θεσσαλία», στο πλαίσιο της καμπάνιας “Thessaly: Handcrafted by Time”, εδώ και δυο (2) χρόνια, μεταξύ άλλων, «χτίζει» ένα ολοκληρωμένο Content Portfolio με πλούσιο και πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό.

Το Content Portfolio της καμπάνιας “Thessaly: Handcrafted by Time”, που έχει ως στόχο την αποτύπωση του ποικίλου τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας και την προβολή των εμπειριών που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης, εμπλουτίζεται ξανά με τρεις (3) νέες ταινίες, και σήμερα «παραδίδει» ένα αξιόλογο περιεχόμενο που περιλαμβάνει:

40 Travel Stories 25.000 λέξεων σε ελληνικά και αγγλικά

περισσότερες από 200 φωτογραφίες ψηφιακής χρήσης

επτά (7) ταινίες, συμπεριλαμβανομένων και των τριών (3) νέων ταινιών, αφιερωμένες στο «εμπειρολόγιο» της Θεσσαλίας

Οι τρείς (3) νέες ταινίες αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη μοναδικότητα της Θεσσαλίας, με πλάνα και καρέ που «απαθανατίζουν» την ψυχή της περιφέρειας:

Η αρμονική συνύπαρξη βουνού και θάλασσας στη Θεσσαλία κρύβει μυστικά που αποκαλύπτονται στην ταινία Crafted by Nature. Πλήθος δραστηριοτήτων, συναρπαστικές εμπειρίες δράσης, εναλλαγές στιγμών αδρεναλίνης και χαλάρωσης, με φόντο το μαγευτικό της τοπίο, προσκαλούν τον επισκέπτη να την απολαύσει στο έπακρο. Η πόλη της Λάρισας με τη νεανική διάθεση παραμένει ανοικτή στην ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό και σε καλεί να ανακαλύψεις τους θησαυρούς της όλο τον χρόνο μέσα από την ταινία Crafted by the Seasons. Τέλος, με κύριους πρωταγωνιστές τους ανθρώπους της, η ταινία Crafted by Human Touch εστιάζει στη μοναδικότητα των κατοίκων της Θεσσαλίας, που εδώ και αιώνες συνδέουν την ύπαρξη τους με τα δημιουργήματα που παράγουν με τα ίδια τους τα χέρια- παραδοσιακά προϊόντα, έργα τέχνης, ήθη και έθιμα, που διατηρούνται ανέπαφα στο πέρασμα των χρόνων.

Το πλήρες περιεχόμενο του Content Portfolio διατίθεται στις τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς της περιφέρειας, με στόχο την ελεύθερη αξιοποίηση και χρήση του για ενέργειες προβολής και προώθησης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Σύμπραξης Τουρισμού για τη Θεσσαλία. H MARKETING GREECE του ΣΕΤΕ κι η Coca-Cola Τρία Έψιλον ένωσαν τις δυνάμεις τους σε στρατηγική συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας σχεδιάζοντας και υλοποιώντας στα πλαίσια της Σύμπραξης, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προβολής και δράσεων με πλήρη τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για την ανάπτυξη του Περιφερειακού Τουριστικού Προϊόντος της Θεσσαλίας. Μάθετε περισσότερα για τη Σύμπραξη Τουρισμού για την Θεσσαλία εδώ: http://thessaly-tourism-sympraxi.gr