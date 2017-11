H Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2018

Η φετινή τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας , η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , χαρακτηρίζεται από ένα πλήρες σχέδιο προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος σε όλους τους προορισμούς της Θεσσαλίας .

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός χαρακτήρισε αυτό το marketing plan που προκύπτει από τη σύμπραξη τουρισμού της Περιφέρειας με την Marketing Greece του ομίλου ΣΕΤΕ , μοναδικό στην Ελλάδα , με στοιχεία αξιοποιήσιμα για τους επαγγελματίες του τουρισμού και με προγραμματισμό για όλες τις δράσεις που αφορούν το τουριστικό προιόν. Επίσης αναφέρθηκε ότι η σύμπραξη αυτή έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα , με πρόσφατο παράδειγμα την ημερίδα για το digital marketing που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια με την Marketing Greece με ομιλητές τους πιο εξειδικευμένους στο χώρο του digital marketing και εκπρόσωπο του tripadvisor και την οποία παρακολούθησαν πάνω από 130 επαγγελματίες του τουρισμού , οι οποίοι με το πέρας αυτής δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την τόσο επαγγελματική παρουσίαση .

Στην εισήγηση του ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού , Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης κ. Γιάννης Μπουτίνας τόνισε τα εξής :

¨ Η φετινή έκθεση τουριστικής προβολής της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται από την ρεαλιστική απόδοση της εικόνας του τουριστικού προϊόντος αλλά και την επαγγελματική απόδοση της κατάστασης σχετικά με τον τουρισμό , από την σύμπραξη για την τουριστική προβολή με την Marketing Greece του ομίλου ΣΕΤΕ . Η δική μας αποστολή ως αιρετοί και ως Περιφέρεια είναι να έχουμε έτοιμα τα έργα υποδομής για την καλύτερη προσβασιμότη-τα των προορισμών και να παρουσιάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους προορισμούς της Περιφέρειας , να αναδείξουμε νέους προορισμούς , να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά οφέλη του κάθε προορισμού ώστε οι ενασχολούμενοι με το τουριστικό προιόν να είναι οι άμεσα ωφελούμενοι . ¨ Και συνέχισε με τον επιγραμματικό απολογισμό των δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2017 :

¨ η Περιφέρεια Θεσσαλίας για το 2017 έκανε επιγραμματικά τις παρακάτω δράσεις :

– συμμετείχε σε 10 τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού και σε 5 εκθέσεις του εσωτερικού.

– μετά από κάθε έκθεση απεστάλησαν σε όλους τους φορείς όλες οι mailing lists που συλλέχθησαν

– προγραμματίστηκαν Β2Β συναντήσεις σε κάθε έκθεση και αυτές τις έκαναν οι εκπρόσωποι των φορέων

– εμπλουτίστηκε το portal gothessaly αλλά από αρχές Μαρτίου που ξεκίνησε το mythessaly … άρχισε και η ανάπτυξη των επίσημων σελίδων του “My Thessaly” στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook και Instagram και Youtube – Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαφημιστική ψηφιακή καμπάνια : Like Campaign: έχει προσελκύσει 28.000 fans ενώ η διαχείριση των λογαριασμών συνεχίζεται αποτελεσματικά και οι εμπειρίες της Θεσσαλίας έχουν σημειώσει απήχηση 280.000 ατόμων και 32.000 engagement. – Video Promotion: και το επίσημο κανάλι του Mythessaly έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των χρηστών αγγίζοντας συνολικά τα 110.000 views. – Traffic Campaign: σημειώνει ιδιαίτερη επιτυχία έχοντας δημιουργήσει κίνηση της τάξεως των 25.000 Sessions και 40.000 Pageviews, γεγονός που δείχνει ότι οι επισκέπτες της σελίδας ενδιαφέρονται για το πλούσιο περιεχόμενο του νέου website.

– Συμμετοχή σε εκθέσεις

– Fam trips και media trips σε όλες τις ΠΕ

– Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων γαστρονομίας , ημερίδων για τον τουρισμό

Τα συμπεράσματα και η συνολικότερη αποτίμηση του 2017 για τον τουρισμό ήταν ότι :

– Προωθήθηκε η συνεργασία της Περιφέρειας με τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες.

– Υπήρξε έντονη παρουσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε εκθέσεις του εξωτερικού και εσωτερικού.

– Πραγματοποιήθηκαν Β2Β συναντήσεις κατά την διάρκεια των εκθέσεων.

– Υπήρξε ικανοποιητική πληροφόρηση των επισκεπτών των εκθέσεων για την περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας (μέσω προβολής dvd και διανομής έντυπου πληροφοριακού τουριστικού υλικού).

– Προβλήθηκε στις ξένες αγορές η δυναμική της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω ξένων δημοσιογράφων που επισκέφθηκαν και φιλοξενήθηκαν και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες.

Το 2017 ξεκίνησε να παραδίδεται το έργο από την Marketing Greece … Οπότε υπάρχει το υλικό αλλά περισσότερο υπάρχει ο ¨οδικός χάρτης ¨που θα κινηθούμε την ερχόμενη χρονιά¨

Οι στόχοι μας και προτεραιότητες για το 2018 είναι οι εξής :

– Αύξηση του μεριδίου της αγοράς του τουρισμού της Θεσσαλίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με τη διατήρηση των παλαιών αγορών και την αναζήτηση νέων για την προσέλκυση Ελλήνων και ξένων τουριστών .

– Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την υλοποίηση των στρατηγικής σημασίας ,για τον τουρισμό, έργων υποδομής με έμφαση στον τομέα των μεταφορών και των δικτύων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας.Η κατάλληλη αξιοποίηση των αεροδρομίων Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου με περισσότερες απευθείας πτήσεις από πρωτεύουσες του εξωτερικού αλλά και συχνότερη διασύνδεση με τα δυο μεγάλα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης

– Την προώθηση των συνεργιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών δικτύων με βάση τους τουριστικούς προορισμούς της Θεσσαλίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

– Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και άμβλυνση της εποχικότητας του τουριστικού επαγγέλματος με διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

– Αξιοποίηση όλων των δεδομένων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των προορισμών της Θεσσαλίας με ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού . .

– Στόχευση στον καταδυτικό , στον γαστρονομικό και στον βιωματικό τουρισμό και παράλληλη ανάπτυξη αυτών με τις άλλες μορφές τουρισμού

– Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις με στόχευση και συγκεκριμένη ταυτότητα παρουσίας σε κάθε έκθεση καθώς και η συμμετοχή σε εκθέσεις εντός της χώρας.

Επίσης θα δρομολογηθούν οι παρακάτω δράσεις :

– Κατασκευή applications , games , photo’s excibitions με τους προορισμούς στα κοινωνικά δίκτυα (facebook,twitter , snapchat etc)

– Εκδηλώσεις με θέμα τον αθλητικό τουρισμό σε κάθε περιοχή που ενδείκνυται να αναπτυχθεί , οι οποίες θα επικοινωνηθούν σε όλη τη χώρα αλλά και στα Βαλκάνια αρχικά .

– Ηλεκτρονική ανάδειξη του portal mythessaly , επικοινωνία αυτού σε όλους τους επαγγελματίες και ανάλυση των στοιχείων της σύμπραξης με την Martketing Greece ώστε οι επαγγελματίες του τουρισμού να αντλήσουν στοιχεία για ένα ενιαίο λογότυπο σε κάθε προορισμό και μια ενιαία εταιρική ταυτότητα .

– Δημοσιοποίηση από την αρχή του έτους ενός ημερολογίου με όλες τις κύριες εκδηλώσεις της Περιφέρειας και των φορέων της Περιφέρειας ώστε να υπάρχει σε όλα τα τουριστικά γραφεία έγκαιαρ γιοα προγραμματισμό εκδρομών .

– Οργάνωση famtrips και mediatrips στους προορισμούς και αποτίμηση επικοινωνιακά μετά από κάθε τέτοια δράση .

– Καταχώρηση σε inflight magazines των κύριων προορισμών της Θεσσαλίας

– Κατασκευή νέων hd videos μέσα από vloggers-festival σε κάθε προορισμό

– Διαφημιστικές καταχωρήσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, σε επιλεγμένες εφημερίδες και περιοδικά καθώς και στον επαρχιακό τύπο. Επίσης σε τουριστικά έντυπα, ετήσιους καταλόγους κλπ, είτε μέσα από αφιερώματα για την περιοχή είτε με διαφημιστικές μακέτες.

– Προβολή των αεροδρομίων Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου και της ευρύτερης περιοχής με διαφημιστικές καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, διοργάνωση παρουσιάσεων, συμμετοχή σε ειδικές θεματικές εκθέσεις, παραγωγή έντυπου υλικού, διοργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων και λοιπές προωθητικές ενέργειες.

– Προβολή του λιμανιού του Βόλου και των λιμανιών Σκιάθου-Σκοπέλου και Αλοννήσου, σαν προορισμούς κρουαζιέρας με συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις, παραγωγή ενημερωτικού υλικού, οργάνωση παρουσιάσεων κλπ.

– Παραγωγή, ανατυπώσεις και προμήθεια έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

– Κατασκευή αναμνηστικής υφασμάτινης τσάντας και άλλων αναμνηστικών δώρων

– Αναπαραγωγή των θεματικών εντύπων και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων και κάθε άλλου εντύπου σε διάφορες γλώσσες και σε ικανές ποσότητες.

– Παραγωγή ή προμήθεια τουριστικού χάρτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

– Καθαρισμός –σήμανση –χαρτογράφηση αρχικά των κυριότερων μονοπατιών σε κάθε Π.Ε. και δημιουργία εντύπου και ηλεκτρονικού για την καλύτερη επικοινωνία αυτών .¨

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει τη συνεργασία της με την Marketing Greece , και πλέον βαδίζει σε σταθερά βήματα για την καλύτερη αξιοποίηση αυτού του σχεδίου με τα καλύτερα ορατά αποτελέσματα για τον τουρισμό στους προορισμούς της Θεσσαλίας. mythessaly#365days#destination

Παρακάτω επισυνάπτονται χαρακτηριστικά δείγματα από όλη την παρουσίαση του σχεδίου τουριστικής προβολής .