Πενταμελής αποστολή νέων από το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στη Σερβία

Αποτελείται από εκπροσώπους Συλλόγων -Μελών το Δικτύου της περιοχής Ελασσόνας

Το Δίκτυο Ελασσονιτών «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» συνεχίζοντας τη μεγάλη συνεργασία που έχει για όλο το έτος 2017,με άλλες έξι (6) χώρες, στα πλαίσια προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ2 και με θέμα την ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων των νέων (Youth Work) συμμετέχει με πέντε (5) εκπροσώπους του (που εκπροσωπούν ισάριθμους Συλλόγους Μέλη του από την περιοχή της Ελασσόνας ) στις δύο (2) επόμενες φάσεις του προγράμματος ,που αφορούν τη ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή πέντε (5) νέων επιστημόνων 18 -35 ετών, σε σεμινάρια κατάρτισης , που θα διεξαχθούν ως εξής:

α. το 1ο στις 9-15 Ιουνίου 2017 στο Vršac, Σερβία, όπου θα υπάρξει συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας από άλλες έξι (6) χώρες, για την ενίσχυση της προετοιμασίας των ψηφιακών επικοινωνιακών στρατηγικών τους και των εκστρατειών τους και

β. το 2ο , το οποίο θα διεξαχθεί στη Χαλκιδική, Ελλάδα, το 1ο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου, όπου θα ενισχυθούν οι στρατηγικές των οργανώσεων νεολαίας, και των οποίων οι εκπρόσωποι επιτυχώς ολοκλήρωσαν όλες τις εργασίες από την εκδήλωση στο Vršac, με χρήση εργαλείων για εκστρατείες μέσω κοινωνικών δικτύων.

Ο πρόεδρος του Δικτύου Κ. Σκριάπας ,αλλά και οι δύο Αντιπρόεδροι Θ. Αστερίου και Κ. Φουρκιώτης , δήλωσαν ότι : «Η εξάπλωση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων άλλαξε σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας, την κατέστησε ψηφιακή και γρηγορότερη από ποτέ. Οι αλλαγές αυτές δεν εξαίρεσαν τον νεανικό ακτιβισμό, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό πλέον μεταφέρθηκε στη σφαίρα του διαδικτύου. Σε ένα τέτοιο ψηφιακό περιβάλλον οι οργανώσεις νεολαίας σε όλο τον κόσμο πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο υποστήριξης των στόχων και δράσεων τους. Θα πρέπει να προσαρμοστούν στις σύγχρονες συνήθειες των νέων, προκειμένου να προωθηθεί ο νεανικός ακτιβισμός. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις οργανώσεις νεολαίας να το επιτύχουν αυτό βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας τη χρήση απεικόνισης και ψηφιακής επικοινωνίας ως εργαλείο. Η ταχύτητα με την οποία σήμερα συλλέγουμε, αναλύουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες δεν επιτρέπουν σχεδόν καθόλου χώρο για χρήση γραπτών ή φωνητικών μηνυμάτων και στηρίζονται κυρίως σε οπτικά μηνύματα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να την μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα των οργανώσεων νεολαίας για την επίτευξη των στόχων τους και την προώθηση των νεανικών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων».

Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων νεολαίας να ενημερώνουν την κοινωνία για τις κοινωνικομορφωτικές δράσεις της νεολαίας με τη χρήση οπτικών μηνυμάτων και της ψηφιακής επικοινωνίας ως εργαλείο.

Σκοποί:

Να δημιουργηθεί συστηματική εκπαιδευτική προσέγγιση για την ανάπτυξη της ικανότητας των νέων εργαζομένων και φορέων να χρησιμοποιούν την οπτικοποίηση στο έργο τους, να δημιουργούν και να εφαρμόζουν την ψηφιακή επικοινωνία για την επίτευξη των στόχων τους.

Να παρέχουν στους νέους εργαζόμενους των οργανώσεων τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να χρησιμοποιούν την οπτικοποίηση και ψηφιακή επικοινωνία στον τομέα της νεολαίας, για την αύξηση της συμμετοχής των νέων και την ένταξης τους στον τομέα των κοινωνικομορφωτικών δράσεων.

Να δημιουργήσουν ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων νεολαίας να προωθούν το έργο τους, ώστε να γίνεται γνωστό σε νέους ανθρώπους μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας.

Η συμμετοχή διαφόρων φορέων σε εκπαιδευτικές διαδικασίες ώστε να προωθήσουν τα οφέλη της εικονικοποίησης δεδομένων και της ψηφιακής επικοινωνίας στην εργασία των νέων σήμερα.

Στην παραπάνω δράση συμμετέχουν, εκτός του Δικτύου Περραιβία ,άλλοι έξι (6) φορείς από :

Τουρκία ( Tusba Genc Gelisim Dernegi), Βοσνία -Ερζεγοβίνη (Udruzenje Proni Centar za omladinski razvoj) , Βέλγιο ( Youth for Exchange and Understanding International AISBL), Σλοβενία ( Tretaroka- Drustvo za reciklazne in kreativne projekte), Ισπανία ( Backslash) και Σερβία ( Balkan Urban Movement), συντονιστής του προγράμματος.