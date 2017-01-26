Στη Γιάννουλη κόβουν πίτα και συνεδριάζουν οι Απανταχού Σαρανταπορίτες

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΙΤΩΝ
«ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 1912»
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 3 – ΛΑΡΙΣΑ
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΙΤΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΣΙΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» ΣΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΕΧΟΥΝ:
A) ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ, ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΙΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 18ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΥΤΩΝ.
Β) ΟΣΟΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 18ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ).
2) ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
**ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 6983010321 & 6983049153
** E-MAIL: sas.sarantaporo@gmail.com
** ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΙΤΩΝ